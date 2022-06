Kuvaatko ratissa? Onnettomuuspaikan kuvaaminen häiritsee pelastustyöntekijöiden työtä

Neljä viidestä pelastustyöntekijästä on kertonut kokeneensa joskus työntekoaan häirinnyttä kuvaamista onnettomuuspaikoilla. Asia ilmenee pelastusalalla opinnäytetyötä varten toissa vuonna tehdystä kyselystä, johon vastasi hieman yli 500 alalla työskentelevää.

Kuvaaminen hankaloittaa pelastustoimintaa

Onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on herättänyt keskustelua aiemminkin. Ruotsissa onnettomuuden uhrien kuvaaminen on kielletty lailla, ja myös Suomessa on ehdotettu vastaavaa.