Kuva Erling Haalandista ökyauton ratissa käynnisti poliisitutkinnan

Haaland, 22, kuvattiin auton ratissa puhelin kädessään. Brittilehti The Sun julkaisi tapauksesta myös kuvia. Kuvissa näkyy, kuinka Haaland ajaa 300 000 punnan Rolls Royceaan ja pitelee samalla puhelinta toisella kädellään.

The Sunin mukaan Haalandia uhkaa 200 punnan sakko ja kuuden pisteen vähennys ajokortista. Jos ajokortin on saanut alle kaksi vuotta sitten, on kuljettaja vaarassa menettää sen.