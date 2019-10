Kuusivuotiaan Mikan käsi irtosi kamalassa turmassa – Sirpa Asko-Seljavaara oli ainoa Suomessa, joka pystyi pelastamaan sen: "Ajattelin, että minun on pakko onnistua"

– Ajattelin, että minun on pakko onnistua, sillä olin silloin ainoa kirurgi Suomessa, joka pystyi takaisinistutuksen tekemään, Sirpa Asko-Seljavaara muistaa ajatelleensa.

"Olen Mika, muistatko?"

Parvekkeilta on mahtavat näköalat Helsinkiin. Tähän maisemaan kaupunginvaltuutettu Asko-Seljavaaran – maailmanparantajaluonteen, kuten hän itse sanoo – tarmo kohdistuu nykyisin.

Nukkui seisaaltaan

Nykyinen työnteko on kuitenkin vähäistä verrattuna siihen, miten Asko-Seljavaara aikoinaan rehki.

Oman edun tavoittelu on politiikassa valtaisaa

– Alkoholiveroa laskettiin, vaikka eduskunnan kaikki lääkärit ja poliisit vastustivat sitä, ja sen jälkeen sitä on jouduttu taas nostamaan kahdeksan kertaa.

– Kun joku maaginen tyyppi saa päähänsä, että näin me tehdään, eivät ne usko mitään. Oman edun tavoittelu on politiikassa valtaisaa, ja monta ihan pöljää päätöstä on tehty.