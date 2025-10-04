Kuusi ihmistä on loukkaantunut ampumavälikohtauksessa Ruotsissa Gävlessä.
Ampuminen tapahtui viime yönä alueella, jossa on ravintoloita, kauppoja ja asuinrakennuksia.
Loukkaantuneiden tilasta ei ole tarkkaa tietoa. Ampumisesta epäiltynä on otettu kiinni alle 15-vuotias poika, kertoo Expressen.
Kaikki ampumisessa loukkaantuneet ovat nuoria. Loukkaantuneiden joukossa on myös alle 18-vuotiaita.
Tiedossa ei ole, että onko loukkaantuneilla henkilöllä kytköksiä toisiinsa.
Poliisin mukaan alustavien tietojen mukaan teon ei uskota liittyvän terrorismiin.