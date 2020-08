Kuusamossa epäillään tahallisia porojen yliajoja: "On ajettu takaa sopivasti, jotta jalka menee poikki"

Kujala on ilmoittanut asiasta poliisille. Kuusamon poliisiasemalta vahvistetaan MTV Uutisille, että tapaus on tutkinnassa.

Ei ainoa laatuaan

Kuusamon poromiehille on syntynyt useita epäilyksiä tahallisista yliajoista jo toukokuusta lähtien.

– On tapauksia, joissa porot ovat kituneet useita päiviä hengissä. Lumi oli vielä toukokuussa maassa ja jäljet näkyivät, oli helppo yhdistellä asioita. Monessa yhteinen tekijä on se, että on ajettu takaa sopivasti, jotta jalka menee poikki, ja poro linkuttaa metsään ja jää kärsimään, Kujala kertoo.