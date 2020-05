Posiolla syntyi harvinainen vitivalkoinen vasa – Manne Mourujärvi ikuisti syntymän videolle: "Minulla ei koskaan ole ollut poroa, jolla kaikki kynnetkin ovat valkoiset"

– Se syntymä ei ollut vaikea. On joskus ollut niinkin vaikeita syntymiä, että joutuu auttamaan, koska poro on kasvanut niin isoksi.

– Vitivalkoinen se on. Selässä on musta läiskä ja jalassa pieni läiskä, mutta kynnetkin ovat valkoiset. Se on harvinaista. Minulla ei koskaan ole ollut poroa, jolla kaikki kynnetkin ovat valkoiset, ihmettelee Mourujärvi.