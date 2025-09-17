SWISS:n koneen lähtö keskeytettiin moottorivian vuoksi tiistaina.
Zürichiin matkalla ollut Swiss International Air Linesin kone keskeytti nousunsa Boston Loganin kansainvälisellä lentoasemalla tiistai-iltana 16. syyskuuta, kun koneen moottoriin tuli ongelmia kiitoradalla.
Videolle tallentui, kuinka Airbus A330-300 on lähdössä kiihdyttämään kiitoradalla, kun koneen takaosasta leimahtaa liekkejä.
– Olimme noin puolessa välissä kiitorataa, kun yhtäkkiä kuului pamaus ja kova tärähdys, kun kone hyppäsi eteenpäin, kertoo matkustaja Molly Furrer NBC Newsille.
Nousu keskeytettiin ja hätäajoneuvot saattoivat koneen pois kiitoradalta.
Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen kertoi selvittävänsä asiaa lentoyhtiön kanssa.