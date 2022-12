Kuumavireinen Kärpät laitettiin heti istumaan – HPK-tähti hurjalta näyttäneessä yhteentörmäyksessä

Jääkiekon SM-liigassa Oulun Kärpät on yltynyt viime aikoina oivaan vireeseen. Kärpät on onnistunut kääntämään suuntaansa ja se on napannut tiuhaan tahtiin pisteitä mukaansa. Keskiviikon kierroksella Kärpät laitettiin kuitenkin nopeasti istumaan, kun HPK siirtyi jo ajassa 1.49 johtoon. Asialla oli Arttu Pelli, jonka osuma näkyy videona jutun yläreunasta.