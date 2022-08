Kuukausiennuste: Rantakeleistä räntäkeleihin – nyt se syksy tulee oikeasti, pohjoiseen hallaa ja yöpakkasia

Lämpötila nousee Lappia myöten kahdenkymmenen asteen tuntumaan. Kaikkein lämpimintä on maan kaakkoisosassa, jossa päästään lähelle kolmenkymmenen lämpöasteen lukemia.

– Näyttää siltä, että selvästi viileäpää ilmaa on tulossa, eli syksyisiä päiviä! MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen ennustaa.

Pohjoiseen hallaa ja yöpakkasta

Pohjoisvirtaus tuo syyskuussa mukanaan pilvisempää säätä, mutta selkeämpääkin säätä on mukana. Ilma saattaa olla kuivaa, mutta kylmää.

– Suomi on pitkä maa, ja erityisesti kun tuo kylmä ilma on tuolla maan pohjoispuolella, niin se todennäköisesti kurkottaa sieltä aina tuonne maan pohjoisosaan, erityisesti Lappiin, Salminen kertoo.

Talvirenkaat voi vielä jättää varastoon

– Iso osa sateesta on kyllä yhä vettä. Jos siinä on pikkaisenkaan hiutaletta mukana kylmimpinä hetkinä, niin se on ihan pohjoisessa osassa maata ja todennäköisesti korkeammalla maastossa.