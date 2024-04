Kuukauden kestäneet poliittiset lakot päätökseen – töihin palataan tänään

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n poliittiset työtaistelutoimet ovat tulleet päätökseen, ja useilla teollisuuden työpaikoilla palataan tänään töihin.



SAK:n hallitus päätti lakkojen "keskeyttämisestä" viime torstaina pitämässään kokouksessa. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta perusteli päätöstä torstaina tiedotustilaisuudessa sillä, että hallitus on kertonut, ettei neuvotteluja työntekijäpuolen kanssa käydä lakkojen aikana. Hän myös painotti, etteivät SAK:n tavoitteet ole muuttuneet.



– Päätös keskeyttää lakot ei tullut siitä, että lakkolaisilla olisi tullut mitta täyteen. Annetaan aika neuvotteluille. Nyt on hallituksen aika osoittaa, ovatko he sanojensa mittaisia, hän sanoi.



Työministeri Arto Satonen (kok.) kommentoi SAK:n ilmoitusta torstaina tuoreeltaan viestipalvelu X:ssä.



– Kuten aiemmin on todettu, että kun lakot eivät ole päällä, niin on mahdollista keskustella sidosryhmille tärkeistä yksityiskohdista ja etsiä ratkaisua, Satonen kirjoitti.