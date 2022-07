Kuuban yleisurheilussa kuohuu – urheilijoille kovia syytöksiä: "Vaihtavat värinsä mistä tahansa rahallisesta syystä"

Ennen kisoja Kuubasta loikkasi 19-vuotias keihäänheittäjä Yiselena Ballar. Hän ja Perez olivat molemmat jääneet pois maajoukkueen matkasta Yhdysvaltojen Miamissa, jossa lentokone oli tehnyt välilaskun matkalla Kuubaan.

Ballar loikkasi menomatkalla ja Perez paluumatkalla. Ballaria ei Eugenessa nähty loikkauksen takia ja Perezkin sijoittui vasta seitsemänneksi loppukilpailussa. Maan urheiluviranomaiset kutsuivat tapauksia kurittomuudeksi.

Kuubalaisurheilijoilla pitkä historia maasta loikkaamisessa kilpailessaan ulkomailla, mutta Kuuban pahentunut talouskriisi on johtanut siihen, että loikkauksia on tullut roppakaupalla. Kuuba on syyttänyt urheilijoita ahneudesta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Minun käy heitä sääliksi, koska he vaihtavat värinsä mistä tahansa rahallisesta syystä, Kuuban yleisurheiluliiton puheenjohtaja Alberto Juantorena sanoi.

Jo aiemmin on lukuisia suurimpia maan yleisurheilutähtiä jättänyt maan. Pituushyppääjä Juan Miguel Echevarria on voittanut urallaan MM-hallikultaa, ulkoratojen MM-pronssia sekä olympiahopeaa. Echevarria oli aiemmin esittänyt pyynnön, että voisi vetäytyä joukkueesta. Taustalla olisivat henkilökohtaiset syyt. Echevarria on hypännyt parhaimmillaan 8,68 metriä. Kovin tuulitulos on hurja 8,92.

Lähteiden mukaan Echevarria tulkittiin mahdolliseksi loikkaajaksi. Tämä saattaa liittyä myös siihen, että kuubalainen on kilpaillut viimeksi Tokion olympialaisissa. Espanjalaistoimittaja Gerardo Cebrian avasi Echevarrian poistumista maajoukkueesta Twitterissä.

– Huonoja uutisia. Upea pituushyppääjä, Juan Miguel Echevarria on jättänyt yleisurheilun. He kertoivat minulle, että hänet on poistettu joukkueessa ja hän esiintyisi nykyään musiikkiyhtyeessä. Syy? Kuubassa tapahtuvien asioiden takia, jotka liittyvät saarelta pakenemiseen, Cebrian kirjoitti.

Kuubalaissprintteri Reynier Mena kilpaili kesällä Suomessakin ja kellotti vastikään 200 metrillä kovan ajan 19,63. Mena ei ole enää mukana Kuuban joukkueessa, sillä hän pyysi Echevarrian tapaan lupaa vetäytyä joukkueesta ja siirtyi tämän jälkeen Portugaliin. Mena kertoi "Para Cuba y el Mundo" -Youtube-kanavan lähetyksessä, että hän ei ole ollut yhteydessä Kuuban urheiluväkeen, eikä ole myöskään saanut itse minkäänlaista yhteydenottoa.

Kuuban kolmiloikkaennätyksen (18,08) haltija Pedro Pichardo muutti maasta pois ja asettautui Portugaliin. Pichardo voitti Tokiossa olympiakultaa kolmiloikassa, mutta Portugalin väreissä. Hän oli kuitenkin ensimmäinen Kuubassa syntynyt kolmiloikan olympiavoittaja. Tokion finaalissa kilpaili myös Christian Napoles, joka jätti maajoukkueen olympiakisojen jälkeen. Hän pysyi yhteyksissä lajiliiton kanssa, mutta silti hänen osallistuminen perinteikkääseen Barrientas Memorialiin kiellettiin.

– Halusin osallistua Barrientosiin, koska kuten olen aina sanonut, kuulun Kuubaan, liittoon ja halusin päästä MM-kisoihin kilpailemaan maani väreissä. Halusin tehdä MM-kisojen tulosrajan siellä, Napoles sanoi kiellon jälkeen.

Myös kaksi muutakin kolmiloikkaajaa Andy Diaz ja Jordan Diaz eivät ole enää mukana Kuuban joukkueessa. Kaksikko on tällä hetkellä maailmanlistalla sijoilla yksi ja kaksi. Andy Diaz siirtyi Italiaan edustamaan Livorno Libertas -seuraa. Jordan Diaz muutti viime vuoden alussa Espanjaan ja tämä johti siihen, ettei häntä nähty Tokion olympilaisissa. Diaz sai tänä vuonna Espanjan kansalaisuuden.

Vuoden 2015 kiekonheiton maailmanmestari Denia Caballero olisi päässyt rankingin kautta mukaan Eugenen kisoihin, mutta päätti pitää välivuoden henkilökohtaisista syistä. Keihäänheittäjä Yulenmis Aguilar oli ylittänyt kisojen tulosrajan, mutta on ulkona maajoukkueesta ja kilpailee nykyään Espanjassa Valencia Athletics -seurassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Erittäin lupaava pituushyppääjä Lester Lescey on myös siirtynyt sivuun maajoukkueesta ja on monien muiden tapaan asettautunut Espanjaan. Hän hyppäsi vain 18-vuotiaana tuloksen 8,28. Pikajuoksija Arialis Gandulla ja pika-aituri Rober Iribarne ovat myös jättäneet Kuuban ja siirtyneet molemmat Portugaliin.

Kuuban yleisurheilun kansallisena komissaarina työskentelevä moukarinheiton olympiavoittaja Yipsi Moreno kertoi heinäkuun alussa, että urheilijat ovat tervetulleita takaisin edustamaan maataan, mutta sulki oven niiltä urheilijoilta, jotka ovat jättäneet delegaationsa tai puhuneet pahaa maasta. Menan ja Iribarnen paluun Moreno koki mahdolliseksi.

– Hän (Mena) ei loikannut tai puhunut pahaa maasta. Hän oli yksinkertaisesti sanottuna urheilija, joka tunsi uransa seisahtuneen ja halusi nähdä, mihin hän pystyy, Moreno totesi.

Morenon puheet ovat linjassa muiden liittojen ja eri lajien edustajien kanssa. He ovat määritelleet ehdoiksi paluulle sen, ettei ole hylännyt liittoa tai kritisoinut maata.

Eugenen MM-kisoissa Kuuba jäi kokonaan ilman mitaleja. Se oli ensimmäinen kerta, kuin näin käy sen historiassa. Myös yleisurheilun ulkopuolelta on loikattu pois Kuubasta. Ratamelonnan olympiavoittaja Fernando Jorge sekä painin olympiavoittaja Ismael Borrero ovat loikanneet tänä vuonna.