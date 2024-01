Kuorsausta ja suolistokaasuja – Helena Ahti-Hallberg kertoo tuskaisesta lentomatkastaan: "Ei ihan heti unohdu"

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuomari Helena Ahti-Hallberg on parhaillaan pitkällä lomamatkalla aviomiehensä Eric Hallbergin kanssa. Pari on majaillut muun muassa Turkin Istanbulissa ja Intian Kalkutassa sekä Keralassa, ja vuoden 2024 he aloittivat Dubaissa.