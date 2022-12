Helena Ahti-Hallberg hehkuu aurinkoisella rantalomallaan – paljastaa odottamattoman asian: "Uima-asu tehty omin pikku kätösin"

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuomarina tunnettu tanssinopettaja Helena Ahti-Hallberg viettää vuoden loppua Thaimaan aurinkoisissa maisemissa. Hallberg on julkaissut sosiaalisessa mediassa otoksia lomaltaan, ja yhdessä hän nauttii upeista rantakeleistä turkoosin veden äärellä.

Ahti-Hallberg on kertonut päivityksissään myös lomailevansa puolisonsa Eric Hallbergin kanssa. Parilla on kaksi lasta Anton sekä Emil Hallberg, joista jälkimmäinen on niin ikään menestynyt tanssijana sekä Salatut elämät -sarjan näyttelijänä.