Kuopion teatterissa huokaistiin helpotuksesta – vesivahinko kasteli vain Syyssonaatin lavasteet

Kolmessa kerroksessa

Syyssonaatin lavasteita kastui

Ainoastaan lauantai-illan Syyssonaatti-näytös on peruttu, koska vesi kasteli muun muassa näytöksen lavasteita. Käyttämättä jäävät liput voi vaihtaa joko myöhäisempään esitykseen, toisen näytelmän esitykseen tai ne hyvitetään, teatteri kertoo.

Muihin näytöksiin, kuten Pakkassirkus Viruksen esityksiin vesivahinko ei vaikuta, koska näyttämöä on saatu kuivattua riittävästi.

Sprinkleri petti

Vesivahingon syyksi on varmistunut sprinkleriputken vioittuminen, kertoi päivystävä palomestari Antti Korhonen STT:lle. Vahinkoa pahensi Korhosen mukaan se, että pienen näyttämön vesiseinä laukesi ja vesi levisi näyttämölle. Vesiseinä on vesisumua, jonka tarkoituksena on ruiskuta näyttämön ja yleisön välille, jos näyttämöllä syttyy tulipalo.