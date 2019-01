Osa Kuopion teatterista kiinni – vesivahinko pilasi pientä näyttämöä

Vesivahinko sattui yöllä pienen näyttämön kohdalla, ja vettä valui alaspäin niin, että sitä on yhteensä kolmessa kerroksessa. Pelastuslaitos sai poistettua enimmän osan vedestä aamukuuteen mennessä.

Isoja vahinkoja

Vesivahingon syyksi on varmistunut sprinkleriputken vioittuminen, kertoo päivystävä palomestari Antti Korhonen STT:lle. Vahinkoa pahensi Korhosen mukaan se, että myös pienen näyttämön vesiseinä laukesi ja vesi levisi näyttämölle. Vesiseinä on vesisumua, jonka tarkoituksena on ruiskuta näyttämön ja yleisön välille, jos näyttämöllä syttyy tulipalo.