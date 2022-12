Kuopion sairaalan joulubiisistä valtava nettihitti, tällainen on Sairaalan joulu – "Ihmiset kokevat tämän lohduttavana kaiken sotkun keskellä"

Ensimmäisellä kerralla pari vuotta sitten sisätauteja hoitava Medisiininen keskus esitti perinteikkään virren Maa on niin kaunis.

– Haluamme viestittää, että kaikkien myllerrysten keskellä, meidän ydintehtävämme on hoitaa sairaita ihmisiä. Meillä on myös velvollisuus olla toisia kohtaan ihmisiä, kertoo sanoituksen alulle pannut Neurokeskuksen apulaisylilääkäri Anne-Mari Kantanen.

– Biisi ei ole pelkästään lääkäreille ja hoitajille, vaan myös potilaille ja ulkopuolisille, että näkee, millaista tämä on. Täällä on ihminen vastassa. Kaikilla on oma perhe ja huolet, mutta halutaan hoitaa kaikkia hyvin, sanoo kappaleen säveltänyt ja sovittanut, erikoistuva lääkäri Miikus Korhonen.