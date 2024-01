Ketjussa tupakoinut räväkkä taiteilija, jota kansa rakastaa erityisesti yhden syyn takia – nämä faktat tulee tietää kruunusta luopuvasta kuningatar Margareetasta

Kuningattaren ilmoitus uudenvuodenpuheessa 31. tammikuuta tuli monille täytenä yllätyksenä. Margareeta on kuitenkin tunnettu kuningattarena, joka on monin tavoin rikkonut normeja elämänsä sekä valtakautensa aikana. Ennätyksen Margareeta on tehnyt myös siten, että hän on Tanskassa pisimpään hallinnut monarkki 1200 vuoden aikana.

Kuningattarena Margareeta on ollut monella tapaa uraa uurtava. Monarkkina olemisen lisäksi hänet tunnetaan arvostettuna taiteilijana, jonka luovuus on tuonut hänelle yllättäviäkin sivutöitä.

– Tanskalaiset ovat rakastaneet häntä, että hän on ollut aivan oma itsensä näin juhlallisuuksissa, ja sitten on voinut myös pistää tupakaksi ja ottaa oluen. Tämä on ollut tanskalaisille hyvin tärkeä asia, että hän on niinkuin me.