Ketjussa tupakoinut taiteilija, joka rakastaa hodareita ja tekee yllättävää sivukeikkaa – tällainen on vallasta luopuva kuningatar Margareeta

Kuningattaren ilmoitus uudenvuodenpuheessa 31. tammikuuta tuli monille täytenä yllätyksenä. Margareeta on kuitenkin tunnettu kuningattarena, joka on monin tavoin rikkonut normeja elämänsä sekä valtakautensa aikana. Ennätyksen Margareeta on tehnyt myös siten, että hän on Tanskassa pisimpään hallinnut monarkki 1200 vuoden aikana.