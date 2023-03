Kuninkaallinen valokuvaaja paljastaa, millaista on kuvata prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen lapsia – jakaa yhden vinkin

Valokuvaaja Arthur Edwards on kuvannut brittikuninkaallisia The Sun -lehdelle 45 vuoden ajan ja seurannut perhettä 200 kiertueella yli 120 maassa. Matkan varrelle on mahtunut seitsemät häät, viidet hautajaiset ja seitsemän lapsen syntymää.

– Sinun täytyy olla kärsivällinen, koska he tekevät jotain ja sinun on vain varmistettava, että otat sen talteen. Kuningattaren kanssa oli sama. Tiesit, että saat lopulta hymyn, mutta sinun oli oltava kärsivällinen, Edwards kertoi.

Eräässä esimerkissä kuuluisa valokuvaaja kertoi prinssi Georgen suloisesta kaksoisvilkutuksesta, jonka hän taltioi kuninkaallisten Kanadan kiertueen aikana vuonna 2016.

– George oli melko nuori, ja hän oli tulossa koneeseen palatakseen takaisin ja hän alkaa tulla ja heiluttaa. Ne olivat ihania kuvia, mutta hänen äitinsä oli todennäköisesti sanonut hänelle, että hänen täytyy tehdä niin, Edwards kertoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

William ja Catherine kasvattavat lapsiaan suurimmaksi osaksi valokeilan ulkopuolella, mutta joka vuosi he julkaisevat lapsistaan perinteiset syntymäpäivän muotokuvat. Niiden kuvien takana on Catherine. Edwardsin mukaan hänellä onkin todellista lahjakkuutta kameran takana.

– Catherine on todella erinomainen valokuvaaja. Hän on ottanut upeita kuvia lapsistaan, ja hän jakaa ne kanssamme, mikä on mukavaa, Edwards sanoi.

Alla prinsessa Catherinen ottama 9-vuotissyntymäpäiväkuva prinssi Georgesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Alla prinsessa Catherinen ottama 7-vuotissyntymäpäiväkuva prinsessa Charlottesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Alla prinsessa Catherinen ottamat 4-vuotissyntymäpäiväkuvat prinssi Louisista. Kuvia voit selata nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Catherine otti jopa kuningatarpuoliso Camillan kuvan Country Life -lehden kanteen kesällä 2022.

Alla olevat kuvat ovat prinsessa Catherinen ottamia kuningatarpuoliso Camillasta. Viimeisenä on kuva kuvaustilanteesta. Kuvia voit selata nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kuvattuaan paljon Williamin ja Catherinen lapsia Edwards kertoi, ketä he hänen mielestään muistuttavat.