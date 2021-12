Kun koira hyökkäsi päälle, Lauren huusi – apu saapui yllättävältä taholta: "Olemme paikalla, kun muut eivät ole"

Koira yritti päästä kimppuun

"Me todella koemme paljon ja olemme paikalla, kun muut eivät ole"

– Me todella koemme paljon ja olemme paikalla, kun muut eivät ole. Joskus muut eivät ymmärrä tätä. Minulla on työtoveri, joka sammutti tulipalonkin! Joskus me olemme paikalla, kun muut eivät.