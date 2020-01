Kuljetusyhtiö Postnordin konkurssiuhka ei vaikuta Suomeen, sanoo toimitusjohtaja: "Meidän tulevaisuutemme näyttää hyvältä"

Starckin mukaan Postnordin kuljetuspalvelutoiminta Suomessa on kannattavaa, mutta tarkempia lukuja hän ei voi julkisuuteen antaa.

Suomessa yhtiön palkkalistoilla on noin 300 henkilöä.

Ruotsissa tiukka sääntely

Yhtiö on kolmen viime vuoden aikana tehnyt yhteensä 280 miljoonan euron tappiot. Syynä on ennen kaikkea postin jakelumäärien kutistuminen Tanskassa. Ruotsissa arviona on, että kirjepostin määrä puolittuu lähivuosien aikana.