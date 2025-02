Kuljettajien sensuroinnille jatkoa? FIA-pomo pohtii merkittävää muutosta F1-lähetyksiin

Kansainvälisen autourheiluliiton FIA:n puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem on valmis tiukkoihinkin toimiin kitkeäkseen kuljettajien kiroilun F1-lähetyksistä.

FIA reagoi vahvasti kuskien kiroiluun jo viime kaudella. Ferrarin Charles Leclerc ja RB:n Yuki Tsunoda saivat kiroiluistaan sakot. Max Verstappen puolestaan komennettiin suorittamaan "yhdyskuntapalvelua" Ruandaan, jossa hänen tehtävänään oli tavata ja innostaa nuoria kuljettajanalkuja.

Ben Sulayemin mukaan FIA aikoo suhtautua kiroiluun tiukasti myös tulevalla kaudella. Hän väläyttää jopa tiimiradioviestien poistamista F1-lähetyksistä.

– Jatkammeko asian edistämistä ja suljemme livenä tulevat tiimiradiot? Ehkä. Viivytämmekö niitä lähetyksissä? Ehkä. On paljon asioita, joiden parissa meidän pitäisi tehdä töitä yhdessä promoottorimme kanssa. FOM (Formula One Management) on promoottori, Me, FIA, omistamme yhä maailmanmestaruussarjan, Ben Sulayem painottaa Racefansin mukaan.

Viime kauden aikana monet F1-kuljettajat kritisoivat avoimessa kirjeessä Ben Sulayemia siitä, että tämä yrittää sensuroida kuljettajia liikaa. Ben Sulayem kuitenkin korostaa omaavansa hyvät välit F1-sarjan kuljettajiin.

– Kohtelen kuljettajia kuin poikiani ja tyttäriäni. Kohtelen heitä intohimoisesti, rakkaudella ja ymmärtäväisesti. Haluan, että he menestyvät. Kun minä olin kuljettaja, minäkin valitin. Kun en voittanut, valitin enemmän. Mutta yritin pysyä hiljaa ja odottaa seuraavaa kisaa. Se on luonnollista ja inhimillistä, Ben Sulayem sanoo.