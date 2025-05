Kuljettaja istui tunteja omassa virtsassaan – "Olenko tulossa vanhaksi"

IndyCar-kuljettaja Conor Daly virtsasi autoonsa. Ja istui siinä kolme tuntia.

Sunnuntaina kaasutellun legendaarisen Indianapolis 500 -kilpailun lähtö viivästyi 45 minuutilla sateen vuoksi. Samalla kastui Conor Dalyn, 33, Juncos Hollinger Racing -auto – myös sisältä päin.

– En ollut eläissäni virtsannut autooni ennen sunnuntaita. Istuin lähtöruudukossa ja mietin: "Tämä on paras auto, joka minulla on koskaan ollut. Minun on pakko pissata tähän." En vitsaile, Daly sanaili.

33-vuotias kuljettaja pystyi heittämään silti leukailuksikin.

– En tiedä, oliko kyse diabeteksesta vai olenko vain tulossa todella vanhaksi. Helio varmasti tietää. Hän on puolivälissä sataa. En tiedä, tapahtuuko hänelle näin usein, Daly viittasi 50-vuotiaaseen brasilialaiseen IndyCar-ajaja Castronevesiin.

– Ajoin kirjaimellisesti koko kilpailun pissassani istuen.

Noin kolme tuntia.

Kahdeksanneksi

Dalyn kilpailu ehti sujua jo vahvasti. Yhdysvaltalainen johti kierroksilla 120–133, mutta oikea takarengas pakotti hänet haluttua aikaisemmalle varikkokäynnille ja vei mahdollisuuden taistella voitosta.

Mies ajoi maaliin kymmenentenä mutta sijoittui kahdeksanneksi, kun kaksi edellä ollutta kuljettajaa sai rangaistuksia.

Ensimmäiseen Indianapolis 500 -voittoonsa porhalsi Chip Ganassi Racingin espanjalaispilotti Álex Palou.

Ovaaliradalla kaasuteltava 200 kierroksen ja yli 800 ajokilometrin Indy 500 tunnetaan Yhdysvaltain rata-autoilun klassikkokisana.