Kuka valehtelee? Lewis Hamiltonilta tuima reaktio Red Bull -pomon kohuväitteisiin

– Olemme keskustelleet vuosien varrella useaan eri otteeseen siitä, voisiko Lewis liittyä meidän kelkkaamme. He (Hamiltonin tiimi) ovat ottaneet meihin muutaman kerran yhteyttä. Etenkin aiemmin tänä vuonna, kun he kysyivät, olisiko meillä jonkinlaista kiinnostusta häntä kohtaan.

– On paljon ihmisiä, jotka haluavat käyttää minun nimeäni keskusteluissa, koska he tietävät sen aiheuttavan kuohuntaa. Jos on yksinäinen eikä saa muuten huomiota, se on täydellinen tapa toimia – mainitsee vain minun nimeni.