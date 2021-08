Kuka on Riikka Purra? Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja on tehnyt nopean nousun – vaalikone paljastaa pieniä eroja Halla-ahoon

Tänään perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi valitun Riikka Purran tie suomalaisen politiikan eturiviin on ollut varsin rivakka.

Spekulaatioissa Purraa on pidetty mahdollisena tulevana puheenjohtajana jo jonkin aikaa. Purran on sanottu toimineen viime vuosina väistyvän puheenjohtajan Jussi Halla-ahon sparraajana ja oikeana kätenä.

Miten Halla-ahon ja Purran linjat eroavat?

Politiikassa Purran on luonnehdittu tulevan täysin Halla-ahon poliittisesta ekolokerosta.

Terävänä väittelijänä pidetty Purra on profiloitunut ennen kaikkea maahanmuuttokysymyksissä.

Maisteri, perheenäiti ja kasvissyöjä

Koulutustaustaltaan Riikka Purra on valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. Hän valmistui vuonna 2004 pääaineenaan valtio-oppi ja on tehnyt myös jatko-opintoja tämän jälkeen.

Imagen henkilökuvan mukaan Purran äitiys on hänen ensisijainen identiteettinsä. Hänen miehensä on työskennellyt toimittajana. Purra on syntyjään Pirkkalasta, vietti lapsuutensa Tampereella ja asuu nykyisin perheensä kanssa Kirkkonummella.