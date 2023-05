Kuka maksaa, jos sähköpotkulauta on pysäköity väärin? Helsingissä laputettu jo yli sata lautaa

Yli sata siirtomaksua

Helsingin kaupungin viestinnästä kerrottiin MTV Uutisille, että maksullisia siirtoja on sähköpotkulaudoille tehty tänä keväänä yhteensä 106 kappaletta. Laskutukseen on mennyt toistaiseksi 11 maksua. Laskujen eräpäivä on tosin vasta 22. toukokuuta, joten operaattoreiden maksuhalukkuus on kaupungin mukaan vielä auki.