Suomeen tulee edelleen tuontienergiaa Venäjältä, määrät kuitenkin vähäisiä: Venäjä menettää noin 200 miljardia euroa vuodessa

– Talvi on mennyt energian osalta suhteellisen hyvin. Energiapulaa ei ole syntynyt siinä määrin, mitä ajateltiin ennen talvea, mutta energian hinnat ovat olleet kovia. Kriisi näkyy siinä, että paljon tukea on Euroopassa tarvittu, Lund summaa.

Energiaa on siis riittänyt suomalaisten tarpeisiin, mutta sähkön hinta on ollut ennätyskorkeuksissa.

– On rakennettu paljon uusiutuvaa energiaa, kaikki maat ovat tehostaneet omaa energian käyttöään ja on saatu Venäjän kaasulle korviketta. On tullut LNG-terminaaleja. Lisäksi Euroopassa on ollut poikkeuksellisen lämmin sää talvella. Nämä kaikki tekijät johtivat siihen, että varsinaista pulaa ei ole syntynyt, Lund sanoo.