Kuinka oopperatähdeltä sujuvat erilaiset laulutyylit? Angelika Klas näytti äänensä voiman suorassa lähetyksessä

Oopperatähti Angelika Klas on tuttu sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä lavoilta. Hän on esiintynyt muun muassa Savonlinnan oopperajuhlilla, Suomen Kansallisoopperassa sekä laajasti ulkomailla, esimerkiksi Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa.

Klasin mukaan jokaisen ääni on parhaimmillaan eri aikoina, hänen henkilökohtainen parhaansa on käynnissä nyt.

– Itse koen, että ääneni on alkanut nyt löytää sitä oikeaa uomaa ja ohjelmistoa. Siihen on tullut voimaa, tummuutta ja metallisuutta.

Oopperan lisäksi Klas laulaa muun muassa musikaaleissa sekä kamarimusiikkikokoonpanoissa. Häneltä luonnistuu laulutyylien vaihtaminenkin: esimerkiksi tango on yksi hänen suurista intohimoistaan klassisen musiikin lisäksi.

– Sitä pitää koko ajan harjoitella, se on ihan kuin kuntosalilla käymistä. Totta kai on myös huonoja päiviä ja silloin on parempi olla laulamatta, mutta silloin kun se sujuu, niin kyllä minä nautin.