KTP järjesti jymy-yllätyksen Seinäjoella – "Tämä on tietenkin iso voitto"

– Tämä on tietenkin iso voitto, mutta en käyttäisi sanaa "helpottava". Olen kuitenkin helpottunut siitä, miten joukkueemme vastasi treeniviikolla siihen, mitä pyysimme heiltä. Puhuimme, että mitä tahansa kentällä tapahtuu, niin ajatusten täytyy pysyä meidän omassa pelissä, iloitsi KTP:n päävalmentaja Jussi Leppälahti .

Sarjan kärkipäässä viihtyvä SJK on voittanut upean alkukauden jälkeen kahdeksasta viime ottelustaan vain kaksi. Tänä aikana joukkueelle on tehty 15 maalia, kun kauden ensimmäiseen 11 otteluun seinäjokelaiset päästivät vain kolme osumaa. Tällä hetkellä SJK on kolmen ottelun tappioputkessa.