KRP tutkii törkeää rikosta pankkien verkkohyökkäyksissä

Nordean pankkipalveluissa on syksyn aikana ollut runsaasti häiriöitä. Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Sakari Puisto (ps.) sanoi keskiviikkona, että häiriöiden takana on ilmeisimmin järjestäytynyt toimija. Talousvaliokunta kuuli kokouksessaan keskiviikkona Nordean edustajia ja viranomaisia.

– Asiasta on keskusteltu syyttäjäviranomaisen kanssa, koska kyseessä on virallisen syytteen alainen rikos ja asialla on kansainvälistä sekä yhteiskunnallista merkitystä, tiedotteessa kerrotaan.