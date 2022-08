KRP epäilee: Eduskunnan palvelunestohyökkäys toteutettiin kymmenistä IP-osoitteista ulkomailta

Keskusrikospoliisin rikoskomisario Sami Siurola ei vielä tässä vaiheessa voinut vahvistaa, mikä ryhmä iskun takana on.

– Usein palvelunestohyökkäyksissä on havaittu, että aina joku ryhmä sinne taustalle ilmoittautuu, joskus useampikin. Mutta emme ole pystyneet varmentamaan, onko viitteitä, että tekijä on tämä ilmoittautunut ryhmä. Se on yksi tutkintalinjoista, hän sanoi STT:lle.