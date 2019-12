Kroatiasta ei riemunkiljahduksia kuulu: Seuraavan EU-puheenjohtajamaan väestökato uhkaa maan taloutta: "Jos olisin 20 vuotta nuorempi, ostaisin menolipun Länsi-Eurooppaan"

– Lasten naurua kuuluu aina vähemmän ja vähemmän, sanoo 50-vuotias kasvisten torikauppias Cisnja Cosic Petrinjan kaupungissa, josta joka kahdeksas asukas on lähtenyt kymmenen viime vuoden aikana.

Irlantiin, Saksaan ja Itävaltaan

EU:hun liittymisen jälkeen Kroatian vienti on kasvanut ja maa on saanut EU:lta rahoitusta infrastruktuuri- ja muihin projekteihin. Silti maan keskipalkka on vain runsaat 860 euroa kuussa, ja koko Balkanille tyypillinen korruptio ja nepotismi rehottavat yhä.