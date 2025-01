Kroatian presidentti herjaa kilpakumppaniaan: "Yhtä aito kuin 13 euron seteli"

Kroatian presidentinvaalien toinen kierros järjestetään tänään. Vastakkain ovat Kroatian istuva presidentti, sosiaalidemokraattien Zoran Milanovic ja konservatiivisen HDZ-puolueen Dragan Primorac.

Kaksi viikkoa sitten järjestetyt presidentinvaalit jatkuvat toiselle kierrokselle, kun Milanovicin äänisaalis jäi niukasti alle puoleen. Hän sai ensimmäisellä kierroksella 49,1 prosenttia äänistä.

Istuvan presidentin vastustaja Primorac taas sai tuolloin äänistä vajaat 20 prosenttia.

Milanovicia pidetään vaalien selvänä ennakkosuosikkina. Hänen voittonsa olisi kova isku skandaalien ryöpyttämälle HDZ-puolueelle, joka on ollut vuosia maan hallitseva puolue. Sosiaalidemokraatit ovat oppositiossa.

Ehdokkaat keskittyneet toistensa herjaamiseen

Vaalikampanja on asiakysymysten osalta jäänyt laimeaksi kärkiehdokkaiden keskittyessä lähinnä toistensa solvaamiseen. Milanovic on muun muassa kuvannut Primoracia tylsimykseksi, joka "on yhtä aito kuin 13 euron seteli".

58-vuotias Milanovic on toiminut presidenttinä vuodesta 2020 lähtien. Hän on entinen amatöörinyrkkeilijä ja diplomaatti.

59-vuotias Primorac on puolestaan tehnyt paluun politiikkaan 15 vuoden tauon jälkeen. Lääkärinä ja tutkijana tunnettu Primorac on politiikan ulkopuolella työskennellyt esimerkiksi yliopistoissa luennoitsijana.

Presidentin rooli on Kroatiassa pääasiassa seremoniallinen.