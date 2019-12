Kroatiassa äänestettiin presidentinvaaleissa, toinen kierros tulossa

Kisan kolmonen on kyselyiden perusteella oikeistolainen kansanmuusikko Miroslav Skoro. Hänenkin kannatuksensa kilpailee yhä kärkikaksikon kanssa noin 24 prosentin osuudella.

Ex-pääministeri hyötyy muiden ehdokkaiden vastakkainasettelusta



Entinen pääministeri Milanovic on taas kampanjoinut lupaamalla tehdä Kroatiasta "normaalin" maan, jolla on itsenäinen oikeuslaitos ja joka kunnioittaa vähemmistöjä. Hän on hyötynyt Grabar-Kitarovicin ja Skoron välisestä vastakkainasettelusta.