Kristiina Mäkelän kaksijakoinen tilasto vetää hiljaiseksi – asiantuntijalta karu arvio tilanteesta: ”Kun puristaa päässä”

Mäkelän arvokisahistoria on kaksijakoinen. Toisaalta voi sanoa, että suomalainen on onnistunut upeasti, sillä Mäkelä on loikkinut systemaattisesti kauden parhaita tuloksiaan arvokisoissa. Kauden parhaillaan hän on selviytynyt finaaliin peräti kuusi kertaa. Asian varjopuoli on, että Mäkelän finaalisuoritukset ovat olleet järjestään huonoja, kun verrataan karsintaan. Tokion olympiafinaalia lukuun ottamatta Mäkelän finaalitulos on jäänyt karsintatuloksesta yli 15-30 senttimetriä.