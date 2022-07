Kristiina Mäkelä joutui taas pettymään finaalissa: "Tasaista tamppaamista"

– Se olisi tarvinnut vaan sen, että olisi päässyt lankulle hyvässä asennossa. Loikat ei mitenkään pettänyt, tai ei ollut huono fiilis kropassa, mutta kun tämä on niin herkkää. Kun joku pieni juttu on vähän eri tavalla, se ei kuljekaan niin hyvin. Tänään en löytänyt sitä pientä juttua, Mäkelä tuumasi.

– Onhan tämä pettymys, mutta tämä on vain elämää. On vuosien varrella tullut kokemusta, että ei maailma tähän lopu. Hyväähän tässä on se, että pääsee jo kuukauden päästä taas yrittämään, ettei tarvitse vuotta hampaita kiristellä. Saa ärsyttää, koska on ärsyttävää, Mäkelä manasi.