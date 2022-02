Krista Pärmäkoski paljasti mitalijuhlien suunnitelman – "Nyt täytyy puolisolta varmistaa vielä"

– Nyt täytyy puolisolta varmistaa vielä…olen ollut pari vuotta karkkilakossa, joka oli vähän sellainen loppuelämän karkkilakko. Mutta tässä on vähän mietitty, että jos tulisi henkilökohtainen olympiamitali, niin se voisi päättyä. Nyt pitää varmistaa vielä, että onko näin vai ei. Tuolla Suomi-talolla on karkkia, että saanko tänään korkata sen vai en. Eka pitää varmistaa puolisolta, että mitä me sovimme, Pärmäkoski kertoi naureskellen.