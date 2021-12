"Krista Kiuru on boss" – ministerin esiintymiselle sataa kiitosta, kokoomuskin lupaa tukea

Ainakin yksi kokoomuksen kansanedustaja on jo valmis tekemään Kiurusta seuraavan pääministerin.

"Kritisoin 2021, mutta nyt..."

Kulttuuriala on kärsinyt pahasti koronarajoituksista ja erityisesti tiukkaa rajoituslinjaa ajanut Kiuru on useaan otteeseen ollut alan toimijoiden hampaissa.

"Krista Kiuru on boss"

Useat liike-elämänkin nimekkäät henkilöt osoittavat tukeaan Kiurun ajatuksille. Yksi heistä on keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Kauppalehden vastaavan päätoimittajan Arno Ahosniemen mukaan Kiuru "on kuin toinen ihminen kevääseen verrattuna". Myös Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila löysi Kiurun esiintymisestä kasvutarinan merkkejä.

– On aina ilo nähdä ihmisen kasvavan johtajana. Tämän osoitti Krista Kiuru eilen A-Studiossa. Me yritysjohtajat kutsumme tuota henkeä englanniksi "sense of urgencyksi" (eli) kiireellisyyden tunteeksi, joka säteilee ympäristöön. Sitä seuraa toimeenpano - execution. Nyt Luotan siihen, Ihamuotila kertoo.