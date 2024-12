Syyrian presidentti syrjäytettiin 8. joulukuuta.

Syyrian syrjäytetty presidentti Bashar al-Assad sanoo lausunnossaan, että hänen lähtönsä Syyriasta ei ollut suunniteltu. Al-Assad on julkaissut lausuntonsa viestipalvelu Telegramissa.

Kyse on al-Assadin ensimmäisestä lausunnosta sen jälkeen, kun kapinallisryhmät syrjäyttivät tämän hallinnon runsas viikko sitten. Al-Assadin mukaan Venäjä pyysi hänen evakuoimistaan sotilastukikohdasta.

– Lähtöni Syyriasta ei ollut suunniteltu, eikä se tapahtunut taisteluiden viime tunteina. Moskova pyysi välitöntä evakuointia Venäjälle sunnuntaina illalla 8. joulukuuta, lausunnossa kirjoitetaan.

Al-Assadin mukaan hän oli ennen Venäjän evakuointipyyntöä siirtynyt Latakiaan aiemmin sunnuntaina.

– Kun valtio lankeaa terrorismin kynsiin ja kyky mielekkäisiin panostuksiin on menetetty, aseman säilyttäminen muuttuu merkityksettömäksi, lausunnossa sanotaan.

Viikonloppuna uutistoimisto AFP kertoi omien entisen hallinnon lähteidensä perusteella, että al-Assad oli paennut maastaan jo useita tunteja ennen kuin kapinalliset saavuttivat pääkaupunki Damaskoksen, eikä tämä hiiskunut lähtöaikeistaan juuri kenellekään. Al-Assadin kerrottiin lentäneen Damaskoksen lentokentältä Latakian alueella sijaitsevaan Venäjän Hmeimimin lentotukikohtaan, josta hän suuntasi eteenpäin Moskovaan.

Viime viikolla venäläisviranomaiset kertoivat, että Venäjä on tarjonnut al-Assadille turvapaikkaa.

EU:n edustaja Damaskokseen

EU:n Syyrian-lähettiläs matkustaa tänään Syyrian pääkaupunkiin Damaskokseen keskustelemaan maan uuden johdon kanssa, EU:n turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoo. Kallas puhui toimittajille ennen EU:n ulkoministerien kokousta Brysselissä. Kallaksen mukaan EU:n ulkoministerit keskustelevat siitä, miten ja millä tasolla EU on yhteydessä Syyrian uuteen johtoon.

– Emme voi jättää tyhjiötä, Kallas sanoo.

Syyrian väliaikaishallintoa johtaa Hayat Tahrir al-Sham (HTS) -islamistijärjestö, joka liittolaisineen syrjäytti al-Assadin hallinnon runsas viikko sitten.

Kapinallisten vikkelästi edennyt vallankaappaus on johtanut nopeisiin liikkeisiin myös diplomatian saralla. Useat maat ovat jo kertoneet pitävänsä yhteyttä Syyrian väliaikaishallintoon. Muun muassa Yhdysvallat ja Britannia ovat kertoneet olleensa suorassa yhteydessä HTS:ään. Eilen Damaskoksessa vieraillut YK:n Syyrian-erikoislähettiläs Geir Pedersen tapasi syyrialaiskapinallisten johtajan Abu Muhammad al-Julanin.

Kurdit vaativat loppua sotilasoperaatioille

Syyrian kurdit vaativat kaikkien sotatoimien lopettamista maassa lausunnossa, jota voi pitää kädenojennuksena maan uudelle johdolle. Sotilasoperaatiot tulee lopettaa rakentavan ja kattavan kansallisen vuoropuhelun aloittamiseksi, Syyrian kurdihallinnon toimeenpanevan neuvoston johtaja Hussein Othman sanoo lausunnossa. Syyrian kurdivähemmistö johtaa maan koillisosassa puoliautonomista hallintoa, joka tunnetaan nimellä Rojava.

Lausunnossa painotetaan myös tarvetta säilyttää Syyrian alueiden yhtenäisyys ja suojella niitä Turkin ja sen asiaa ajavien sotilaiden hyökkäyksiltä.

Al-Assadin hallinnon kaatumisen ohella Turkki-mieliset ryhmät ovat viime aikoina aloittaneet hyökkäyksen kurdijoukkoja vastaan. Joukot ovat ilmoittaneet vallanneensa Manbijin ja Tell Rifaatin kaupungit. Molemmat ovat keskeisiä kurdien hallussa olevia alueita.

Kurdit ovat vähemmistönä kaikissa asuttamissaan maissa, myös Syyriassa. Kurdeja syrjittiin yli 50 vuotta kestäneen al-Assadin perheen vallan aikana. Nyt pitkään alistetut kurdit pelkäävät muun muassa rajoitetun itsehallintonsa menettämistä.

Väliaikaishallinto pyrkinyt hillitsemään retoriikkaansa

Syyrian väliaikaishallintoon on suhtauduttu EU:n jäsenvaltioissa varauksella, sillä HTS:n juuret ovat terroristijärjestö al-Qaidan Syyrian-haarassa. Useat maat ovat luokitelleet HTS:n terroristiryhmäksi. EU katkaisi suhteet al-Assadin hallintoon Damaskoksessa maan sisällissodan aikana mutta on ollut merkittävä humanitaarisen avun antaja.

Väliaikainen hallitus on pyrkinyt hillitsemään retoriikkaansa ja sanonut, että kaikkien syyrialaisten oikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta suojellaan.

– Pelkät sanat eivät riitä meille, vaan haluamme nähdä, että teot ovat oikeansuuntaisia, Kallas sanoo.

Uutistoimisto AFP uutisoi viime viikolla nimettömän EU-lähteen perusteella, että EU haluaa keskusteluyhteyden Syyrian uuteen johtoon. Lähteen mukaan kyse ei ole kuitenkaan hallinnon tunnustamisesta.

– Uskon, että tulevat viikot ja kuukaudet näyttävät, onko suunta oikea. Uskon myös, että olemme silloin myös avoimia keskustelemaan seuraavista vaiheista, Kallas sanoo.

Kapinalliset: Päätöslauselmaa muutettava

Syyrialainen kapinallisjohtaja al-Julani korosti YK-lähettilään tapaamisen yhteydessä tarvetta keskittyä Syyrian alueelliseen yhtenäisyyteen, maan jälleenrakentamiseen sekä taloudellisen kehityksen saavuttamiseen. Hän tähdensi myös, että on tärkeää saada tarjottua turvallinen ympäristö pakolaisten paluulle Syyriaan.

Aiemmin sunnuntaina Pedersen oli peräänkuuluttanut poliittista prosessia, johon kaikki syyrialaiset pääsevät osaksi.

– On itsestään selvää, että tuon prosessin täytyy olla syyrialaisten itsensä johtama, Pedersen sanoi ja lisäsi muun maailman tarjoavan prosessia varten apua ja tukea.

Lausunnon mukaan kapinallisjohtaja oli keskustellut Pedersenin kanssa poliittisella näyttämöllä tapahtuneista muutoksista, joiden vuoksi olisi hänen mukaansa tarpeen päivittää YK:n turvallisuusneuvoston vajaan kymmenen vuoden takaista päätöslauselmaa.

Kyseinen päätöslauselma esitti suuntamerkit poliittiselle ratkaisulle Syyriassa ja muun muassa nimesi ideologialtaan salafi-jihadistisen Jabhat al-Nusran terroristijärjestöksi. Al-Julanin johtaman HTS:n juuret ovat al-Nusrassa.

Tiistaina Pedersen sanoi, että al-Nusran leimaaminen terroristijärjestöksi turvallisuusneuvoston puolesta on selvästi vaikeuttava tekijä pyrkimyksille löytää tie eteenpäin. Hän tähdensi, että on tärkeää katsoa HTS:ää sisällissodan aikaisten tapahtumien kautta. HTS irtaantui al-Nusrasta vuonna 2016 ja on pyrkinyt vuosien saatossa pehmittämään imagoaan.