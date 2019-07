Kreikka on keikahtamassa takaisin konservatiivivaltaan viikonlopun vaaleissa – nuoretkin hylkäsivät lupauksiaan syöneen Syrizan

Mielipidekyselyjen perusteella valtaan palaa perinteinen valtapuolue Uusi demokratia (ND) – siitä huolimatta, että monet pitävät puoluetta suurelta osalta syypäänä siihen, että Kreikka ajautui valtaviin talousvaikeuksiin 2010-luvun alussa.

Viimeksi kun keskustaoikeistolainen ND oli hallituksessa, Kreikka joutui turvautumaan ulkomaisiin lainoittajiin, jotka vaativat kreikkalaisilta tiukkaa talouskuria ja säästötoimia. Kansa suuttui, ja äänesti vuoden 2015 vaaleissa valtaan Syrizan ja sen johtajan Alexis Tsiprasin.

– Vuonna 2015 Syriza edusti toivoa ja uutta poliittista tulevaisuutta. Nyt se on vain yksi puolue muiden joukossa, sanoo entinen Syriza-aktiivi Andreas Tsanavaris.

Syriza sai köniinsä jo europarlamenttivaaleissa



Mielipidekyselyjen mukaan ND saa tarjolla olevista 250 parlamenttipaikasta noin sata. Siihen tulevat päälle ylimääräiset 50 paikkaa, jotka Kreikan vaalilain mukaan kuuluvat suurimmalle puolueelle.

Syrizan osuus on putoamassa nykyisestä 144 edustajasta noin 80:een.

– Syriza on rikkonut paljon lupauksia. He ovat joutuneet noudattamaan leikkauspolitiikkaa, joka on kolhinut pahasti Kreikan keskiluokkaa, sanoo politiikan tutkija George Flessas.