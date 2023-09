Kreikan kaoottinen sää asettaa jättimäisiä kysymysmerkkejä MM-rallin ylle: ”En haluaisi maalata uhkakuvia”

Kreikka on ollut useaan kertaan otsikoissa tänä kesänä sen sääolosuhteiden takia. Ensin maassa oli kuumaa ja rutikuivaa, minkä seurauksena metsäpalot pääsivät riehumaan aiheuttaen suurta tuhoa. Nyt ääripäästä on menty toiseen, kun vettä on tullut viime päivinä kuin saavista.