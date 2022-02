Kova ulostulo: René Fasel älähti Naisleijonien ratkaisusta – "Tämä on typeryyttä"

– Eilen oli samanlainen tilanne ottelussa Venäjän ja Kanadan välillä. Maskeissa pelaaminen on huonoksi terveydelle. Minun silmissäni tämä on typeryyttä, mutta jokaisella joukkueella on oikeus valita, mikä on parasta. On hyvä, että Venäjän joukkue pelaa ilman maskeja, Fasel sanoi Sport-Ekspressille.