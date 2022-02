Venäjä pelasi Naisleijonia vastaan ilman maskeja – nyt tuli uusi koronatartunta: "Se on heidän ongelmansa"

Naisleijonat voitti ottelun tyylipuhtaasti 5-0. Venäjän joukkueen päävalmentaja Jevgeni Bobariko kertoi torstaina MatchTV:lle, että puolustaja Maria Pechnikovalla on todettu koronatartunta.

– Olga Sosina ja Ekaterina Nikolaeva pääsivtä pois, mutta Maria Pechnikova vietiin eristykseen. Hän on antanut positiivisen näytteen, Bobariko sanoi.

Venäjän joukkueesta oli tiistaina sivussa kahdeksan pelaajaa. Heistä Ludmila Belyakova vapautui Suomi-ottelua varten. Myös Angelina Gontsharenko, joka oli aiemmin eristyksissä Pekingissä on saanut peliluvan. Gontsharenkolta kysyttiin, mitä hän ajattelee vastustajien maskin käytöstä (Suomen lisäksi Kanada pelasi maskeissa).

– Se on ensinnäkin heidän ongelmansa. Jos voimme pelata ilman maskeja, niin pelaamme ilman, koska emme halua pilata terveyttämme. Jos he haluavat pelata maskeissa, niin se on heidän oikeutensa, Gontsharenko totesi.