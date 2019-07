Kouvolalaisen Maria Tuomisen live-videot romanien arjesta ihastuttavat sosiaalisessa mediassa – "Jos muutamankin ihmisen käsitys romaneista muuttuu, olen onnistunut"

Facebookin Naistenhuone-ryhmästä alun perin suurelle yleisölle tunnetuksi tullut kouvolalainen romani Maria Tuominen on ampaissut suureen suosioon sosiaalisessa mediassa. Hän on perustanut Facebookiin hiljattain Maria Live -sivun, joka on lyhyessä ajassa saanut lähes 5 000 tykkääjää.