Aamulypsy päätyi kovaan ratkaisuun – taustalla kannanotto

Aamulypsyn juontajat jättäytyvät pois Kouvolan Pallonlyöjien pelistä, koska joukkue kieltäytyi kaupungissa järjestettävästä Pride-liputuksesta.

Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelman juontajat, Juuso Mäkilähde, Tuukka Ritokoski ja Juha Perälä, eivät osallistu Kouvolassa tiistaina pelattavaan Superpesis-otteluun.

Taustalla on kohu, joka syntyi, kun Kouvolan Pallonlyöjät kieltäytyivät kaupungissa järjestettävästä Pride-liputuksesta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kouvolan Sanomat.

Kouvolan kaupunginvaltuutettu Jenni Aikio (vihr) oli ehdottanut, että pesisseuran lippu voisi liehua kaupungintalolla sateenkaarilipun vierellä, mutta tämä ei Kouvolan Pallonlyöjille käynyt. Päätös tuli KPL:n hallituksen puheenjohtaja Harri Lehdolta.

Aamulypsyn juontajat olivat tiedustelleet asiaa vielä uudelleen Kouvolan Pallonlyöjiltä, mutta seura oli pitäytynyt kannassaan.

Juuso Mäkilähde, Tuukka Ritokoski ja Juha Perälä kertovat, että he haluavat olla ajamassa tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta eivätkä voi sen vuoksi voi osallistua otteluun.

– Superpesis-seura teki ratkaisunsa, eikä me siitä sen enempää väännetä. Meidän ratkaisu on se, että me ei mennä tänään Kouvolaan katsomaan peliä, Mäkilähde totesi tiistaina lähetyksessä.

Aamulypsy on jo toista kertaa mukana Superpesis-kaudella. Tavoitteena on nostaa kansallislajimme asemaa.

– Meidän viesti on se, että pesis kuuluu kaikille. Pesis, niin kuin muukin urheilu etenkin nuorten keskuudessa on aika paljon muutakin, kuin sitä mitä tapahtuu siellä kentällä, Ritokoski lisäsi.

