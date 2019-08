"Essi ei halunnut nousta kyydistä, koska oli peloissaan" – koulukyyti voi jättää 5-vuotiaan jopa 1,5 kilometrin päähän kotoaan, mikkeliläisäiti huolestui valaisemattomasta ja kapeasta koulutiestä

– Käynnissä on tien perusparannus, eli mutkaisella hiekkatiellä liikkuu paljon raskasta liikennettä ja kaivinkoneita. Tie ei ole valaistu, siinä ei ole jalkakäytävää ja se on niin kapea, etteivät autot mahdu kunnolla ohittamaan toisiaan. Ja tämäkö ei ole kaupungin mielestä vaarallista, Kerminen ihmettelee.

Taksiyrittäjä päätti itse viedä kotiin saakka



– Äitini on kotipihalla lapsia vastassa, sillä ei meillä 5-vuotiasta jätetä yksin kotiin. Mutta ilmeisesti 5-vuotiaan voi jättää yksin tienristeykseen ja se on sitten vanhempien vastuulla, selviääkö lapsi kotiin saakka, Kerminen hämmästelee.

Kaupunki: myös esikouluikäisen koulumatkaan voi sisältyä kävelyä



– Lukuvuosi on juuri alkanut ja on hyvä, että kuljettaja on käyttänyt tapauskohtaista harkintaa näin yllättävässä tilanteessa. Perussääntönä on kuitenkin, että myös esikoululaisille voi tulla kävelymatkaa ja se on sitten huoltajien määriteltävissä, tarvitseeko lapsi saattajan noutopaikalle vai ovatko lapsen kyvyt riittävät kulkemaan itsenäisesti tarvittava kävelymatka.