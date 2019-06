Koulu ja äiti törmäyskurssilla Hämeenlinnassa – 7-luokkalaisen perhe joutui korvaamaan 160 euroa tyttären käytössä rikkoutuneesta tabletista: "Aika jännää tämä"

Seitsemäsluokkalaisen tytön äiti Matleena Eriksson kertoo MTV Uutisille, että koulu vaati lähes noin 160 euron korvauksen hänen tyttärensä käytössä rikkoutuneesta tabletista.



Mainos

Laite oli pudonnut vahingossa tyttären kädestä koulupäivän aikana koulun lattialle ja näyttö vaurioitui.

Erikssonin mukaan rahan vaatiminen huoltajilta on ristiriidassa virallisten ohjeistusten kanssa, joiden mukaan korvausvelvollisuus on vain sellaisissa tapauksessa, joissa laitteen käyttöä on selvästi laiminlyöty. Hänen mielestään näin ei ollut hänen tyttärensä tapauksessa.

Digikehittämispäällikkö: Koulu korjaa laitteet lähes poikkeuksetta

Hämeenlinnan kaupungin digikehittämispäällikkö Jari Harvio kommentoi, että kaupunki toimii tablettien korvausasioissa opetushallinnon ohjeiden mukaan. Hänen mukaansa koulu vastaa laitteista ja korjaa ne lähes poikkeuksetta.

– Kyse on vain siitä, että jos hävittää laitteen tai selkeästi huolimattomuuttaan rikkoo sen. On tapauksia, joissa opettaja on useaan kertaan todennut, että suojakuorta on pidettävä.



– Jos oppilas on sen seitsemännen kerran repinyt suojakuoren pois ja se on kolahtanut, niin silloin ollaan siinä tilanteessa, että ollaanko toimittu ohjeen mukaan, Harvio sanoo MTV Uutisille.

Harvion mukaan ohjeita noudattamalla ongelmia ei ole.



Äidillä toinen kokemus

Mainos

Eriksson on aivan eri linjoilla siitä, miten Nummen koululla on käytännössä toimittu.



Eriksson kertoo, että korvausvelvollisuutta perusteltiin koululta juuri sillä, että tyttären tabletissa ei ollut vaadittavaa sivusuojaa kiinni sen tippumisen hetkellä. Hänen mukaansa kyse ei ollut laiminlyönnistä.



– Ongelma on siinä, että tämän kyseisen sivusuojan kanssa tablettia on vaikea laittaa kiinni laturiin. Tyttö on joutunut irrottamaan suojan, jotta laturin saa kiinni. Hän oli laittanut suojaa takaisin paikoilleen, kun tabletti lipsahti hänen kädestään ja putosi.



– Viime viikolla tuli myös tieto, että tyttären laturi ei toimi. Mitään ulkoista vikaa siinä ei näy, mutta viesti kotiin oli, että uusi iPadin laturi on hankittava. Eli meidän pitäisi sekin ostaa nyt, Eriksson sanoo turhautuneena.



Rehtorin vastaus yksiselitteinen

Äiti Matleena Erikssonin mukaan tapauksesta kerrottiin myös Nummen koulun rehtorille Kati Hirvoselle.



– Vastaus oli, että vanhempi korvaa aina laitteen. Koulu ei niitä korvaa, vastaus oli yksiselitteinen.



Eriksson kommentoi myös, että koululla ei ole ollut aiemmin mitään huomautettavaa hänen tyttärensä tabletin käytöstä



Erikssonin mukaan hänen tuttavalleen kävi sama tilanne, kun tabletin näyttöön oli tullut särö.



– Heille oli sama virsi. He joutuivat korvaamaan sen kuten kaikki muutkin, mitä olen Nummen koulusta kuullut. Aika jännää tämä.



Eriksson kertoo, että alkusyksystä koulu lähetti vieläpä vastuuvapauspaperit, joissa allekirjoitettiin suostumus, että huoltajat korjaavat laitteet, jos ne hajoavat.



– Asia tuntui silloin jo uskomattomalta, sillä koulussa ei ole kirjoja vaan opiskelu tapahtuu kyseisen padin kautta.



Huoltajille lähtetetty viesti: ”Korjauskustannuksista vastaa oppilas/huoltajat



Eriksson näytti lisäksi MTV Uutisille oppilaiden huoltajille lähtetyn Wilma-viestin, jossa annetaan ymmärtää, että vanhempien on korvattava oppilaiden käytössä rikkoutuneet tabletit.



Viestissä todetaan muun muassa näin: ”Jos padi on mennyt rikki, niin se pitää korjauttaa ennen palautusta. Korjauskustannuksista vastaa oppilas/huoltajat. Kannattaa selvittää korvaako kotivakuutus (kaupungilla ei ole vakuutusta laitteille)”



Hämeenlinnan kaupungin pulesta vastaavanHarvion mukaan kyseessä on vain yksittäinen viesti, joka on ymmärrettävissä väärin siten, että huoltajat olisivat korvausvelvollisia.



– Tämä on mahdollista käsittää niin, että oppilas tai vanhemmat olisivat korvausvelvollisia. Ymmärtääkseni tämä on ollut jatkoviesti, kun aiemmin on ilmoitettu, että normaalitilanteessa rikkoutuneet laitteet kyllä korjautetaan.



– Jos kotona on huomattu, että laite on hävinnyt tai rikottu selkeän huolimattomuuden takia, niitä ovat vanhemmat korjauttaneet eikä ole edes otettu yhteyttä kouluun.



Harvio kertoo keskustelleensa rehtori Hirvosen kanssa kyseisestä viestistä. Hän kertoo, että rehtorin mukaan yksikään huoltaja ei ole nyt ollut yhteydessä kouluun Wilma-viestin takia.



Hirvonen ei ehtinyt perjantaina kommentoida tablettien korvausjupakkaa MTV Uutisille työkiireisiinsä vedoten.