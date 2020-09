Kaura-allergiselle kaksivuotiaalle Aapolle tarjottiin päiväkodissa kaurajugurttia – äiti kertoo: "Naamasta valui kudosnestettä ja kroppa oli täynnä pientä näppylää"

Aapo oli kaksivuotias, kun hän sai vakavan allergisen reaktion päiväkodissa tarjotusta kaurajugurtista. Hän oli aloittanut päivähoidon Riihimäen Jukolan päiväkodissa viime vuoden elokuussa.

– Kaikki allergiat, mitä Aapolla on, on ilmoitettu päiväkotiin kirjallisesti ja sieltä ne on ilmoitettu Palmian suuntaan, kertoo nyt 3-vuotiaan Aapon äiti Minna Virtanen MTV Uutisille.

– Elo-syyskuussa rupesimme ihmettelemään, kun Aapon iho meni huonoon kuntoon. Lääkärissä kävimme useamman kerran syksyn aikana. Lopulta tilanne kulminoitui joulukuussa siihen, että Aapon naamasta valui kudosnestettä ja kroppa oli täynnä pientä näppylää. Ihottumaa oli niin paljon, että silmistä alaspäin ei ihoa näkynyt. Kaikki oli auki ja hän oli todella kipeä, Virtanen kertoo.

Lääkäri määritteli Aapon tilaksi laaja-alaisen allergisen infektion ja määräsi Aapon sairaalaosastolle, jotta hänelle voitaisiin antaa suonensisäistä antibioottia.

– Kävi ilmi, että Aapo oli saanut useita kertoja kaurajugurttia päiväkodissa. Tilanne oli todella paha siinä vaiheessa, kun jouduimme Aapon kanssa lähtemään sairaalaan. Kun päiväkodista soitettiin, että Aapo on tätä jugurttia saanut, niin vyyhti rupesi purkautumaan.

"Vastauksena oli hiljaisuus"

Aapon tilannetta kokoonnuttiin ruotimaan yhteisen pöydän ääreen viime vuoden joulukuussa.

– Palaverissa olivat mukana Riihimäen ja Hämeenlinnan terveystarkastajat, Riihimäen ruokapalvelukoordinaattori, Jukolan keittiöstä henkilökuntaa ja Palmialta eri esimiesasteelta ihmisiä. Kysyin, että miten näin on päässyt käymään ja vastauksena oli hiljaisuus, Virtanen sanoo.

– Sain päiväkodin henkilökunnalta sellaisen käsityksen, että soijajugurttia, jota Aapo saa syödä on jaettu isommasta astiasta, johon on kirjoitettu päälle "soijajugurtti". Mutta sitten onkin käynyt niin, että siihen rasiaan on laitettu kaurajugurttia. Siihen en osaa ottaa kantaa, miten päiväkodissa ei huomattu tätä asiaa. Ongelma on siellä Palmian päässä minun käsitykseni mukaan, Virtanen jatkaa.

Aapo jatkaa samassa päiväkodissa

Aapo käy yhä Jukolan päiväkotia. Kun varmistettiin, ettei Aapon lautaselle enää päädy kaurapitoista ruokaa, hänellä ei ole enää ollut oireita.

– Kyllä olemme uskaltaneet Jukolassa jatkaa. Tästä on nyt niin moni viranomainen tietoinen. Ja emme tosiaan ole ainoita. Siellä on ollut todella pahoja muitakin altistumisia yhdellä jos toisella ja olemme tehneet kantelun aluehallintovirastoon kesäkuussa. Sieltä ei ole vielä saatu vastinetta. Meitä vanhempia on ollut useita sitä kantelua tekemässä.

Virtanen harkitsee korvausvaateita.

– Emme ole vielä laittaneet korvauksen hakua vireille, mutta meitä on ohjeistettu niin, että Palmialta niitä korvauksia haetaan. Kyllä he ovat tietoisia siitä, että korvauksia haetaan, mutta se menee vakuutusyhtiön kautta.

Palmian mukaan ongelma on tiedonkulussa

Palmialta kerrotaan, ettei vaaratilanteista ole toistaiseksi saapunut korvausvaateita.

Yhtiö pahoittelee allergeeneille alistuneiden lasten tapauksia.

– Tämä on todella suuri virhe kyllä ja tällaista ei saisi sattua. Olemme äärimmäisen pahoillamme, että pari tällaista virhettä on sattunut. Näitä ei saisi sattua yhtään, kun ammattilaiset tekevät ruokaa. Onneksi näissä tapauksissa asiakkaat ovat saaneet hoitoa ja toipuneet näistä tilanteista, sanoo Palmian liiketoimintajohtaja Pia Julin.

Julinin mukaan ongelma on ollut tiedonkulussa.

– Tässä kaura-allergiatapauksessa on ollut kyseessä meidän tuotannon ohjausjärjestelmän virhe. Sinne on viety oikea tieto, mutta se tieto on viety väärällä tavalla siten, että tieto ei ole meillä noussut silloin kun tälle kyseiselle lapselle ruoka on valmistettu. Tieto näkyy siis myös virheellisenä siellä toisessa päässä. Saman järjestelmän piirissä ollaan.

Allergiatapaukset ovat saaneet Palmian ryhtymään toimiin.

– Tähän on meillä reagoitu välittömästi. Tyypillisesti tieto allergiasta tulee meille terveydenhoitajan ja koulun tai päiväkodin kautta. Sen jälkeen tieto viedään järjestelmään. Nämä olemme nyt systemaattisesti käyneet läpi. Olemme myös lisänneet ja selkeyttäneet ohjeistusta ja koulutusta ihmisille, jotka näitä tekevät. Keskuskeittiölle olemme myös lisänneet ylimääräisiä resursseja. Olemme myös tehneet kattavan sisäisen auditoinnin.

Riihimäen kaupunki jatkaa ruuan tilausta Palmialta

Riihimäen kaupungin ruokakoordinaattori Niina Niskanen kertoo MTV Uutisille, että Palmian kanssa on sovittu kymmenen vuoden sopimus ruuan toimituksesta. Yhteistyön toinen vuosi on nyt meneillään, eikä palvelun tuottajaa olla vaihtamassa.

– Vastuu valmistetuiden erityisruokavalioiden sopivuudesta on Palmialla ja heidän kanssaan on tehty yhteistyötä asian korjaamiseksi. Palmialta on myös ilmoitettu, että korjaavia toimenpiteitä on tehty. Jukolan päiväkodin lasten vanhemmat ovat tietojeni mukaan tehneet kesäkuussa allergiatapauksista kantelun aluehallintovirastolle, Niskanen sanoo.

– Kyllä tämä ongelma on Palmian päässä. Sieltä on tullut väärää ruokaa palvelukeittiöön. Mutta toki siinä on sellainen virhe käynyt myös, että se on sitten päässyt vielä palvelukeittiöltä osastolle.

Tiedossa on toistaiseksi kolme vakavampaa allergiatapausta, joissa on tarvittu ambulanssia. Vanhempien mukaan lievempiä tapauksia on useampia. Myös Niskasen mukaan tapauksia on useita.