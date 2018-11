Kotkalaisen hoivakodin tempaus ihastuttaa – tuhannet tonttuapulaiset ovat luvanneet lähettää vanhuksille kortteja: "Mahtaa posteljooni olla joulukuussa ihmeissään"

– Talossamme kaikki asukkaat ovat muistisairaita. Heidän muistoissaan joulun odotukseen on kuulunut joulutervehdyksien saaminen joulukorttien muodossa. Viime vuosina asukkaidemme saamien joulukorttien määrä on vähentynyt. Haluaisitko tuottaa jouluiloa asukkaillemme ja lähettää meille joulukortin?

Korttitervehdykset iso osa joulua

– Vuosien aikana postikorttien määrä on vähentynyt. Muistisairaille asukkaillemme on ollut ennen valtavan tärkeää, että jouluna on lähetetty kortteja ja vastavuoroisesti niitä on myös saatu. Kortteja on ripustettu joulukoristeiksi kotien seinälle ja korttitervehdykset ovat olleet iso osa joulua, hän kertoo.