Koronavirustestaamisessa kunnostautunut Islanti aikoo testata pian kaikki saapuvat lentomatkustajat – tulijat saattavat joutua itse maksumiehiksi

Islannissa on tehty enemmän koronavirustestejä asukasta kohti kuin missään muussa maassa, ja yli 15 prosenttia asukkaista on testattu. Saarelta on raportoitu noin 1 800 tartuntaa ja 10 kuolemaa. Toukokuun aikana uusia tartuntoja on tullut ilmi vain kolme.